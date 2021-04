Karl-Heinz Rummenigge über Super League, Andrea Agnelli und Alexander Ceferin

Super-League-Flop: "Pérez lebt in einer geistigen Bubble!"

Karl-Heinz Rummenigge ist einer der Gewinner der gescheiterten Super League. Der Bayern-Chef ist jetzt als Mediator gefragt - und erklärt, wie er das angehen will.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Rummenigge: Viele haben sich entschuldigt

Bereits am Dienstag war der Bayern-Chef für den abtrünnigen Juventus-Boss Andrea Agnelli als Mitglied in das Exekutivkomitee der UEFA aufgenommen worden.

"Was passiert ist, tut allen leid, auch denen, die die Super League ins Leben gerufen haben", ist sich Rummenigge sicher. "Am Dienstagabend hat sich Ferran Soriano, der CEO von Manchester City, bei mir entschuldigt. Anschließend kamen Entschuldigungen von vielen anderen Vereinen. Sie haben sich sehr geirrt, aber das ist nicht das, was mich jetzt interessiert. Das Wichtigste ist, mit Intelligenz aus der Krise zu kommen."