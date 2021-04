Super-League-Konflikt: Neuer Champions-League-Modus bereits ab 2022?

Nun könnte sich eine mögliche Lösung in dem Konflikt zwischen dem Verband und den Vereinen anbahnen. Die spanische AS bringt eine Vorverlegung der angekündigten Champions-League-Reformen ins Spiel. ( Der 6-Milliarden-Konter der Champions League )

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Top-Klubs fordern frühere Umsetzung der CL-Reformen

Demnach könnte das neue System der Königsklasse mit 36 Mannschaften schon früher als erst 2024 umgesetzt werden. Die entsprechenden Top-Klubs würden auf eine Umsetzung der Pläne bereits zur kommenden Saison pochen. Allerdings sei es realistischer, diese erst ab 2022 einzuführen, heißt es in dem Bericht.

Bereits am Freitag soll in der Kommission zur Bestimmung der endgültigen Austragungsorte der Europameisterschaft in diesem Sommer, die Vorverlegung der Reformen diskutiert werden.