LoL: Wird Nelson Sng Taktikcoach bei G2 Esports?

Der international erfahrene Nelson Sng soll als Taktikcoach zu G2 wechseln © Riot Games

Nach dem verpassten Finale im diesjährigen Spring Split der LEC sucht G2 Esports nach einer Verstärkung für Headcoach GrabbZ und ist wohl in Singapur fündig geworden.

Von Christoph Franz

Obwohl G2 Esports die reguläre Saison auf dem ersten Platz beendet hatte, konnte das zuletzt so dominante Team mit dem Spring Split nicht zufrieden sein. In den Playoffs verloren Rekkles und Co. zunächst gegen den späteren Titelgewinner MAD Lions und verpassten anschließend nach der Niederlage gegen Rogue das Finale. Somit verbaute sich das Team außerdem einen Startplatz bei der diesjährigen MSI.

Nach einer Analyse hat das Team um Headcoach Fabian "GrabbZ" Lohmann wohl Verstärkungsbedarf im Trainerteam ausgemacht. Nach aktuellen Medienberichten wird G2 wohl demnächst Nelson Sng als neuen Taktikcoach verpflichten. Der Singapurer soll bereits für den kommenden Summer Split in den Trainerstab rutschen und den weiterhin als Headcoach angestellten GrabbZ unterstützen.

Nelson ist in der LEC begehrt

Nelson ist international gesehen kein unbeschriebenes Blatt. Zuletzt war er anderthalb Jahre als Assistenzcoach bei LNG Esports in China tätig. Bei Hong Kong Attitude hatte er in den Jahren 2017 und 2018 als Headcoach und anschließend als "Head of Esports" zuvor ebenfalls wichtige Rollen. Auch als Analyst ist Nelson bekannt. Immer wieder steht er der chinesischen LPL als Broadcaster zur Verfügung, unter anderem bei den Worlds 2019.

Nun führt ihn der Weg wohl erstmals nach Europa. G2 Esports ist laut Medienberichten nicht die einzige Organisation aus der LEC, die an Nelson interessiert ist. So sollen den Coach in den vergangenen Wochen mehrere Organisationen kontaktiert haben. Die Gespräche mit G2 sollen allerdings schon vor dem Abschluss stehen.

Ob Nelson dem Team die Dominanz der alten Tage zurückgeben kann?