Würzburger Kickers: Zwei COVID-19-Fälle bei Zweitligist

In der 2. Bundesliga könnte es den nächsten Spielausfall geben. Die Würzburger Kickers melden, dass zwei Profis positiv auf COVID19 getestet wurden.

In der 2. Liga könnte es den nächsten Spielausfall geben: Beim Tabellenletzten Würzburger Kickers sind zwei Profis bei der turnusmäßigen PCR-Testung vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim Karlsruher SC positiv auf COVID-19 getestet worden. Die betroffenen Spieler "weisen zum aktuellen Zeitpunkt keine Symptome auf. Sie haben sich umgehend in häusliche Isolation begeben", teilten die Kickers mit.