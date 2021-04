MotoGP: Bradl startet mit Wildcard in Jerez

Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl kommt beim vierten Saisonrennen der MotoGP in Jerez/Spanien (2. Mai) zu seinem dritten Einsatz. Der Honda-Testfahrer, der bei den beiden ersten Läufen in Doha/Katar im Werksteam den spanischen Superstar Marc Marquez ersetzt hatte, geht wie schon länger geplant mit einer Wildcard an den Start. Honda bestätigte am Donnerstag die Teilnahme des Zahlingers.