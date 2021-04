Tennis-Star Dominic Thiem kämpft mit Corona-Umständen

Es ist erst gut sieben Monate her, da gewann Dominic Thiem das US-Open-Finale gegen Alexander Zverev. Seitdem hat der Österreicher mit einem schlimmeren Gegner zu kämpfen.

Auf diesen unbarmherzigen Gegner traf Dominic Thiem völlig unvorbereitet. Und das in absoluter Hochstimmung. Erst das denkwürdige US-Open-Finale mit dem Fünf-Satz-Sieg gegen Alexander Zverev, dann im Endspiel der ATP Finals - der Österreicher schien bereit, den Tennis-Gipfel zu besteigen. Doch wie aus dem Nichts tauchte sein bislang ärgster Konkurrent auf: sein Kopf.

"Ich bin in der Vorbereitung auf diese Saison in ein Loch gefallen. Eine gewisse Leere ist vorhanden", sagte der 27-Jährige im Interview mit dem Wiener Standard . Und da unten hockt Thiem immer noch. ( Alles Wichtige zum Tennis )

Corona, Lockdown - all das hat dem Weltranglistenvierten Dominic Thiem arg zugesetzt. Sein altes Leben war plötzlich vorbei, vor allem die klare Struktur. "Seit ich denken kann, habe ich ein komplett durchgeplantes Leben", sagte Thiem, "jeder Tag, jede Woche, jeder Monat ist eingeteilt. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, was am nächsten Tag passiert. Das ist momentan weg."