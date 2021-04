Hertha BSC: DFL setzt Berlins Spiele neu an - sechs Spiele in 19 Tagen

Beim ungeplanten Kurz-Comeback der Montagsspiele am 3. Mai gastiert Hertha beim Abstiegsrivalen FSV Mainz 05. Das ebenfalls verlegte Heimspiel gegen den SC Freiburg findet am 6. Mai statt, bei Absteiger Schalke 04 gastiert der Hauptstadtklub nun am 12. Mai.

Um die Neuansetzungen in den weiteren Spielplan zu integrieren, wurden zwei zuvor bereits terminierte Begegnungen am 32. Spieltag getauscht: Der VfB Stuttgart trifft am 7. Mai auf den FC Augsburg. Das Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld wird stattdessen am 9. Mai ausgetragen.