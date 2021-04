Erstmals seit 2002: Damentennis am Hamburger Rothenbaum

Erstmals seit 2002 wird am Hamburger Rothenbaum wieder ein WTA-Turnier für die Tennisdamen ausgetragen. Vom 7. bis 11. Juli finden an traditioneller Stätte die Hamburg European Open statt. Unmittelbar nach dem 250er-Turnier auf Sand folgt am Rothenbaum das gleichnamige ATP-Event (12. bis 18.). Das vorerst letzte Damenturnier hatte vor 19 Jahren die Belgierin Kim Clijsters gewonnen.

Die wiederbelebte WTA-Konkurrenz in Hamburg findet parallel zur zweiten Spielwoche des Grand-Slams in Wimbledon statt. Damit könnten Spielerinnen, die in Woche eins beim Rasen-Klassiker ausgeschieden sind, auf den Sand in Hamburg wechseln.