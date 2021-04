Olympia: Kritik an Regel 50 - Protest-Verbot "alles andere als zeitgemäß"

Am Mittwoch hatte sich die Athleten-Kommission des Internationalen Olympischen Komitees für das in der Regel 50 des Olympischen Charta festgelegte Verbot stark gemacht. Bei einer Befragung hatte sich eine Mehrheit von Athlet*innen aus 185 Ländern und 41 Sportarten dafür ausgesprochen. Vom unabhängigen Verein Athleten Deutschland gab es Kritik.

"Der Bericht verdeutlicht, dass das IOC dem Erhalt der 'politischen Neutralität' höheren Wert beimisst als den grundlegenden Rechten einzelner Athletinnen und Athleten. Als Organisation, die sich für eben diese Rechte einsetzt, fällt unsere Bewertung anders aus", sagte Geschäftsführer Johannes Herber in einem Statement am Donnerstag.

Auch der olympische Eid könne mit Hinweisen für Inklusion und gegen Diskriminierung versehen werden, hieß es in dem Bericht. Zudem wurde die Schaffung eines speziellen Bereichs im olympischen Dorf für Demonstrationen für Werte vorgeschlagen, die im Einklang mit der Olympischen Charta stehen. Laut Athleten Deutschland gingen die Empfehlungen der Kommission jedoch am "Kernproblem der pauschalen und weitgehenden Einschränkung der Meinungsfreiheit bei Sportwettbewerben vorbei".

Der Bericht sprach sich auch für mehr Klarheit bei Sanktionen aus, die Sportler*innen drohen, die bei Olympia in verbotenen Bereichen demonstrieren. Generell forderten die befragten Athlet*innen eine genauere Klärung darüber, was ein politischer Protest ist und was nicht. Athleten Deutschland begrüßte dies. "Wir regen an, einem Regelverstoß keine sportlichen Sanktionen folgen zu lassen", hieß es in dem Statement. Zudem solle der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seine Rolle bei der Sanktionspraxis klären.