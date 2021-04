Suarez Navarro acht Monate nach Krebsdiagnose: "Ich bin geheilt"

Die spanische Profi-Tennisspielerin Carla Suarez Navarro kann gut acht Monate nach ihrer Krebsdiagnose wieder lachen. "Ich bin geheilt!", schrieb die 32-Jährige am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken und zeigte sich freudestrahlend auf Fotos in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Stronger Than Cancer" ("Stärker als der Krebs").