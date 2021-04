Champions-League-Reform: Das hat es mit den Wildcards auf sich

Bald sollen zwei Plätze in der Champions League über eine spezielle Wertung vergeben werden. SPORT1 zeigt, wie sie aussieht und wer aktuell profitieren würde.

Zum erstem Mal sollen ab 2024 auch zwei Vereine an der Königsklasse teilnehmen dürfen, die sich in der vorangegangen Saison weder über nationale Meisterschaft noch als Gewinner der Champions- oder Europa League dafür qualifiziert haben.

Stattdessen würde es reichen, wenn sie in der jüngeren Vergangenheit über einen längeren Zeitraum im Europapokal erfolgreich gewesen sind.

Aber was heißt das genau? Und warum kann man in dem Zusammenhang nicht unbedingt von einer Wildcard sprechen? SPORT1 klärt auf. ( Bericht: Die Schuldenberge der Super-League-Gründer )

Bayern und Real schon über die Liga qualifiziert

Heißt: Je erfolgreicher ein Verein in den vergangenen fünf Jahren in Europa war, desto höher ist sein Koeffizient und damit auch seine Position in der Wertung.