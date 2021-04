Legends of Runeterra erhält seine erste Weltmeisterschaft

Riot Games verkündet die erste Legends of Runeterra World Championship. 256 Spieler aus aller Welt kämpfen um den Titel und einen Preispool von 200.000 US-Dollar.

Quasi aus dem nichts kam die Nachricht von Publisher Riot Games zur Weltmeisterschaft im Kartenspiel. "Wir freuen uns darauf, das Highlight von kompetitivem Legends of Runeterra verkünden zu dürfen", heißt es bei Twitter.

Vor knapp einem Jahr wurde LoR veröffentlicht. In dieser Zeit hat Riot seine Spielerbasis beobachtet und durch saisonale Turniere mitgeformt. Die World Championship sieht der Publisher als wichtigen Meilenstein und neuen Höhepunkt, der den Wettbewerb im Game vorantreiben wird. 256 Spieler sollen im September an dieser teilnehmen. 64 Slots sind dabei jeweils für die amerikanischen Kontinente, für Europa, Asien und Südostasien reserviert.

Legends of Runeterra: So qualifiziert Ihr euch für die WM

Spieler können sich über mehrere Wege für die Legends of Runeterra WM qualifizieren. Entweder durch Leistung in den Seasonal Tournaments, oder durch ihre Ranglistenplatzierung. Außerdem wird es nachträglich Punkte für die "Monuments of Power"- und "Cosmic Creation"-Seasons geben. Die daraus resultierenden Scores erscheinen demnächst auf der offiziellen Webseite von LoR.