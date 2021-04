Kunstturnen: Mehrkampf-Meisterschaften nach Dortmund verlegt

Nach der coronabedingten Absage des "Turnen21" in Leipzig finden die deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Kunstturnen nun in Dortmund statt.

Nach der coronabedingten Absage des als "kleines Turnfest" geplanten "Turnen21" vom 13. bis 16. Mai in Leipzig finden die deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Kunstturnen nun im Rahmen des Events "Die Finals" am 3. und 4. Juni in Dortmund statt. Diese nationalen Titelkämpfe sind auch als erste Olympia-Qualifikation ausgeschrieben.

Die Medaillen an den einzelnen Geräten werden wie geplant am 5. und 6. Juni ebenfalls in der Westfalenhalle vergeben. Die zweite und letzte Olympia-Qualifikation soll am 12./13. Juni ausgetragen werden.