FC Schalke 04: Gerald Asamoah und Knäbel äußern sich zu Fan-Gewalt

"Mir geht es immer noch nicht so gut", sagte der nach wie vor sehr aufgewühlte Teammanager Gerald Asamoah im Rahmen einer Presserunde am Donnerstag.

Asamoah schildert Gewalt-Nacht auf Schalke

"Ich selber bin nicht geschlagen worden", schilderte Asamoah seine Erlebnisse, nachdem die Mannschaft am späten Dienstagabend nach dem 0:1 in Bielefeld, das den Abstieg besiegelte, von aufgebrachten Schalker Fans am Stadion empfangen wurde. "Ich habe verschiedene Bilder im Kopf: Ein Mitarbeiter lag auf dem Boden und wurde getreten."