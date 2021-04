9 Darter – die 71 Wege zum perfekten Darts Checkout

So wird ein 9-Darter am häufigsten geworfen © SPORT1-Grafik

Der 9 Darter – was steckt hinter dieser Bezeichnung?

Wer professionelles Darts verfolgt, beispielsweise bei der PDC-Darts WM, der beobachtet, dass die Spieler versuchen, systematisch vorzugehen. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich und vor allem vor dem Gegenspieler die Punkte auf null zu setzen. Bei dem schnellstmöglichen Weg, dies zu erreichen, benötigen die Spieler nur neun Würfe. Daher hat der 9 Darter, der auch als Nine dart finish bezeichnet wird, seinen Namen. Theoretisch ist es also möglich, innerhalb von drei Runden von 501 auf null Punkte zu gelangen. Dabei gibt es eine Vielzahl an möglichen Kombinationen für einen solchen 9 Darter.