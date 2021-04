Glen Durrant spielt historisch schlechte Premier League - Gegner leiden mit

Glen Durrant scheidet mit einer historisch schlechten Bilanz aus der Darts Premier League aus und kündigt eine Pause an. Nicht nur Gabriel Clemens leidet mit.

Er wirkte ganz so, als wolle er es selbst nicht glauben, dass er gerade 121 Punkte gecheckt hatte. Es blieb auch sein einziger Leggewinn des Abends.

Durrant löst Mardle mit Negativrekord ab

Es war Durrants achte Pleite in Folge. Nie hat ein Spieler in der Geschichte der prestigeträchtigen Königsklasse des Darts schlechter abgeschnitten. Bereits nach dem fünften Spieltag hatte er den Negativrekord von fünf Niederlagen zum Auftakt von Wayne Mardle eingestellt.

Am Mittwochabend folgte gegen Wright dann ein weiterer Tiefpunkt. Nachdem ihm in den ersten sieben Partien kein Drei-Dart-Average jenseits der 90 Punkte gelungen war, brachte "Duzza" gegen Wright lediglich 79,54 Punkte pro Aufnahme ans Board. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League )

"Man hat bei dem Spiel auch die ganze Zeit das Gefühl, 'mach's schnell Peter', damit es nicht zu qualvoll wird für Glen", litt auch SPORT1 -Experte Gabriel Clemens, der hin und wieder mit Durrant trainiert, während der TV-Übertragung mit. "Man sieht es ihm an, dass er sich hier wirklich quält", ergänzte "The German Giant".

Wright und de Sousa leiden mit

Wie verbittert der Engländer ist, merkte man ihm auch nach der Partie an. Durrant verließ die Bühne in der Marshall Arena von Milton Keynes schnellstmöglich, schlug sich dabei mit seinem Handtuch gegen den Kopf und steckte es sich schließlich in den Mund.