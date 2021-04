Leichtathletik-Weltverband tritt Klimabündnis bei

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) und die Organisatoren der Hallen-WM 2022 in Belgrad sind dem Bündnis "Sports for Climate Action Framework" der Vereinten Nationen beigetreten. Dies gab WA am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Das Bündnis hilft Sportorganisationen, ihre Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu regulieren und zu kompensieren.