Champions League: Ceferin geht von planmäßiger Durchführung der Halbfinals aus

Aleksander Ceferin sieht die Super-League-Gründer bei der Wiedereingliederung in die Europäische Fußball-Union (UEFA) in der Pflicht. "Tatsache ist, dass jeder Verein, der in unserem Wettbewerb mitspielen möchte, auf uns zukommen muss und wir die Dinge, die jetzt passiert sind, klären müssen", sagte der UEFA-Präsident in der slowenischen Nachrichtensendung 24UR. Jeder werde "die Konsequenzen seines Handelns tragen müssen".