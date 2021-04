FC Bayern: Hasan Salihamidzic sollte sich erklären, findet Julian Meissner

Flick und Salihamidzic: Was bedeuten diese Jubelszenen?

Der FC Bayern sieht sich genötigt, seinen Sportvorstand Hasan Salihamidzic öffentlich in Schutz zu nehmen. Das schwächt ihn weiter, sagt Julian Meißner, SPORT1-Director News.

Doch was in den letzten Wochen beim deutschen Vorzeigeklub passierte, war selbst für hohe Maßstäbe an Skurrilität kaum mehr zu überbieten.