Wegen Super League: UEFA-Boss droht Real Madrid mit Halbfinal-Aus

Nachdem Ceferin zunächst Juventus-Boss Andrea Agnelli, der zugleich Patenonkel von Ceferins Tochter ist, angegangen war ("Er ist derjenige, der mich am meisten im Stich gelassen hat. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so oft gelogen hat."), nahm Pérez Agnelli in Schutz. "Wir wollen nicht, dass ein UEFA-Präsident einen Klubpräsidenten beleidigt", sagte der designierte Präsident der Super League. ( Bericht: Die Schuldenberge der Super-League-Gründer )

"Wollen Sie keinen Präsidenten wie mich? Das ist ein noch größerer Anreiz, zu bleiben", sagte Ceferin bei einem Fernsehauftritt in seinem Heimatland Slowenien und fügte an Pérez gerichtet hinzu: "Er will einen Präsidenten, der ihm gehorcht, und tut, was er will."