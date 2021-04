NBA: LeBron James löscht bristanten Tweet mit Foto eines Polizisten

Nachdem in seinem Heimatstaat ein Mädchen von Polizisten erschossen wird, postet LeBron James einen brisanten Tweet. Den löscht er wieder, weil er nicht noch mehr Hass wolle.

In den USA häufen sich weiter Meldungen über erschossene Schwarze.

Erst am Mittwoch wurde in North Carolina der 40 Jahre alte Andrew Brown Junior bei einem Polizei-Einsatz erschossen. Tags zuvor war gemeldet worden, dass Ma'Khia Bryant in Ohio erschossen wurde. Das Mädchen, das Videoaufnahmen zufolge mit einem Messer bewaffnet war, wurde nur 16 Jahre alt.