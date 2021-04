EM 2021: Bilbao als Austragungsort für Europameisterschaft gestrichen

Die UEFA hat Bilbao als Austragungsort für die EM 2021 gestrichen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der regionalen Behörden vor.

Die Organisatoren wollen rechtlichen Rat einholen

Die baskische Regierung besteht auf eine Reihe von strengen Gesundheitsbedingungen. Unter anderem ordnete sie laut der Daily Mail an, dass 60 Prozent der Bevölkerung vor dem 14. Juni geimpft sein müssten.

Die Organisatoren in Bilbao reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung. "Wir haben in den UEFA-Mitteilungen nicht einen einzigen Grund dafür gefunden, weder sportlich, noch sozial oder wirtschaftlich und sicherlich nicht mit Blick auf Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus", heißt es in einer Stellungnahme.