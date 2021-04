Fanbündnisse rufen zu "konsequenterem und lauterem" Widerstand auf

Frankfurt am Main (SID) - Zahlreiche Fanbündnisse haben nach dem erfolgreichen Protest gegen eine Super League generell zu mehr Gegenwehr im Fußball aufgerufen. "Die Zeit für einen noch konsequenteren und lauteren Widerstand ist gekommen. Die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, was möglich ist", hieß es in der von neun Fanverbänden unterzeichneten Stellungnahme. Zuvor waren einige Gründungsmitglieder der Super League auch auf Drängen ihrer Anhänger eingeknickt.