NBA: Maxi Kleber von den Dallas Mavericks verletzt sich am Rücken

Beim ersten Heimsieg nach vier Pleiten verletzt sich Maxi Kleber am Rücken und kann nicht weiterspielen. Trainer Rick Carlisle spricht von einem "harten Sturz".

Die Dallas Mavericks haben ihre negative Heimserie in der NBA beendet, müssen aber um ihren deutschen Nationalspieler Maxi Kleber bangen. ( SERVICE: Alles zur NBA )

Kleber holt fünf Rebounds

Der Würzburger kam insgesamt nur auf knapp Minuten, in denen er ohne Punkte blieb, aber immerhin fünf Rebounds verbuchen konnte. Trainer Rick Carlisle sprach von einer "erheblichen Prellung". "Es war ein harter Sturz, er ist hart aufgekommen." Am nächsten Tag werde man mehr wissen.

Die Texaner belegen derzeit Rang sieben in der Western Conference. Der sechste Platz, der zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigt, ist durch den Erfolg in Reichweite.