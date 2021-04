Kleber siegt mit Dallas - Hartenstein schlägt Theis

Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Kampf um die Play-offs einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach zwei Niederlagen in Folge bezwangen die Mavs die Detroit Pistons mit 127:117 und belegen Rang sieben in der Western Conference. Der sechste Platz, der zur direkten Teilnahme an der Endrunde berechtigt, ist durch den Erfolg in Reichweite.