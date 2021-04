Edmonton Oilers: Draisaitl bei Oilers-Niederlage mit Vorlage

Draisaitl kann mit Rekordhalter gleichziehen

Draisaitl, der in der 58. Minute das 2:4 vorbereitete, hat damit in der NHL in knapp sieben Jahren nun 508 Scorerpunkte erzielt (reguläre Saison plus Play-offs) und benötigt nur noch eine Torbeteiligung, um mit dem deutschen Rekordhalter Marco Sturm (509 Scorerpunkte in 14 NHL-Jahren) gleichzuziehen.