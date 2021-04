Bierhoff über Flick: "Sprechen ihn nicht aktiv an"

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bleibt trotz der Abschiedsankündigung von Hansi Flick bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer bei seiner Linie. "Auch in diesem Fall gilt: Solange ein Trainer in einem laufenden Vertragsverhältnis ist ? und das ist nach meinem Verständnis bei Hansi Flick und dem FC Bayern nach wie vor der Fall ?, sprechen wir ihn aktiv nicht an", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem kicker.