AEW Dynamite: Titelduell Darby Allin - Jungle Boy endet im Chaos AEW-Titelduell endet im Chaos

Am Ende des Duells zwischen Jungle Boy (o.l.) und Darby Allin bei AEW Dynamite schritt Sting ein © AEW

M. Hoffmann

Sting-Schützling Darby Allin und Luke Perrys Sohn Jungle Boy liefern sich bei AEW Dynamite einen sehenswerten Hauptkampf - den zwei ungebetene Gäste stören.

Zwei der heißesten Jungstars des WWE-Rivalen AEW lieferten sich ein heißes Titelduell - an dessen Ende der Sieger ins Visier zweier ungebetener Gäste geriet.

Was dann geschah, trieb diverse Storys der Promotion voran. Und darf gespannt sein, ob die seit einer Woche ohne direkte WWE-Konkurrenz laufende Show die Millionen-Quote halten kann, zu der ihr vergangene Woche auch ein Gastauftritt von Box-Legende Mike Tyson verholfen hatte.

Ethan Page und Scorpio Sky attackieren Darby Allin und Jungle Boy

Allin und Jungle Boy boten ein technisch hochwertiges Match, das als so bedeutsam inszeniert wurde, dass beide Publikumslieblinge am Ende auch die Regeln etwas bogen, um eine drohende Niederlage abzuwenden.

Jungle Boy ließ sich von Partner Luchasaurus in den Ring zurückhelfen, als er kurz davor stand, ausgezählt zu werden und das Match zu verlieren. Allins Mentor, die Ringlegende Sting, missfiel das und er stellte den maskierten Hünen zur Rede - was in einer Prügelei endete, bei der sich beide vom Ring entfernten und ihren Partnern die Bühne überließen (Luchasaurus: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt unter der Maske).

Jungle Boy schaffte es dort fast, Allin zur Aufgabe zu zwingen, der sich am Ende nur noch mit einem Augenstecher zu helfen wusste und Jungle Boy letztlich mit dem Last Supper in die Knie zwang.

Der knapp gescheiterte Verlierer bot Allin einen Handschlag an, als plötzlich zwei andere ambitionierte Hoffnungsträger auftauchten und sowohl Jungle Boy als auch Allin attackierten: Der bei Revolution im Schatten von Christian Cage debütierte Ethan Page und der nach einer Niederlage gegen Allin auf die dunkle Seite übergelaufene Scorpio Sky.

Lance Archer und Sting stellen Ordnung wieder her

Das frisch formierte Tag Team ging auf beide Kontrahenten los - und handelte sich damit den Zorn des Riesen Lance Archer ein, der sich die beiden vorknöpfte.

Page und Sky schienen jedoch mit einem gemeinsamen Tritt in Archers Weichteile auch das "Murderhawk Monster" unter Kontrolle zu bekommen - ehe Sting mit seinem Baseballschläger wieder anrückte und die beiden Schurken vertrieb.

Zwischen Sting und Archer war zuletzt eine Story angebahnt worden, in deren Zuge "The Icon" Archer auf sein unausgeschöpftes Potenziel hinwies und dass er World Champion sein könnte, wenn er es abriefe.

Wohin all das, was am Ende dieses chaotischen Matches angedeutet wurde, führen wird, muss sich in den kommenden Wochen zeigen.

Die weiteren Highlights:

- Im Eröffnungskampf besiegte Hangman Page Ricky Starks von Team Taz und bleibt damit die Nummer 1 im offiziellen AEW-Ranking - was ihn für ein Titelmatch gegen World Champion und Ex-Partner Kenny Omega in Position bringt. Eine anschließende Attacke von Team Taz auf Page wurde von der Dark Order unterbunden.

- Vor dem großen "Blood and Guts Match" zwischen Chris Jerichos Inner Circle und The Pinnacle um MJF in zwei Wochen schickten Top-Talent MJF und Legende Jericho noch einmal verbale Giftpfeile hin und her. Die Promo-Ansprachen der beiden waren voller Anspielungen auf die Werdegänge beider. Aufhorchen ließ dabei vor allem auch einer der letzten Sätze Jerichos. Er zitierte sich selbst mit den Worten "The worst is yet to come" ("Das Schlimmste kommt noch") - ein Standardsatz aus seiner WWE-Fehde mit Shawn Michaels 2008, seiner ernsthaftesten und düstersten Rivalität. In diesem Sinne drohte Jericho auch MJF das Ende aller Späße und finsterste Gewalt an.

- Damenchampion Hikaru Shida verteidigte ihren Titel gegen das aufstrebende Talent Tay Conti, im Anschluss tauchte Britt Baker auf und wies darauf hin, dass sie durch Contis Niederlage die neue Nummer 1 in der Rangliste der Frauen ist und als Nächste an der Reihe ist.

- Die Story um die Gruppierung The Factory um Trainer QT Marshall und die Nachwuchswrestler, die sich mit ihm gegen die Ligaführung um Cody Rhodes gewandt haben, setzte sich mit einem Sieg Marshalls über Trainerkollege Billy Gunn fort. Marshall bezwang den WWE-Hall-of-Famer mit Hilfe des Ex-Boxers Anthony Ogogo. Ogogo reichte Marshall dann einen Holzstuhl, aber Codys Bruder Dustin Rhodes nahm ihm diesen ab, ehe er auf Gunn einschlagen konnte. Dustin schlug damit schließlich selbst auf Factory-Mitglied Nick Comoroto ein - dem der Hieb aber nichts ausmachte.

- World Champion Kenny Omega und seine Gruppierung The Elite, der nun auch die Young Bucks mit anscheinend voller Überzeugung angehören, gönnte sich bei Dynamite einen Protz-Auftritt mit einem luxuriösen Tourbus. Jon Moxley und Eddie Kingston nahmen diesen ins Visier und wollten sich dort mit Omega und Co. prügeln - fanden den Bus aber letztlich leer vor.

- Edges langjähriger WWE-Partner Christian Cage gewann auch sein zweites Match bei AEW, er besiegte Powerhouse Hobbs von Team Taz - der ihn vergangene Woche verprügelt hatte, als der sich dem Bündnis nicht anschließen wollte - mit dem Killswitch.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 21. April 2021: