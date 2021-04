Weltfußballer Lewandowski: "Ich wünsche mir manchmal, ein No-Name zu sein"

Auf seinem Weg habe er viele Menschen kennengelernt, führte Lewandowski weiter aus, "die mich nur ausnutzen wollten, die nicht korrekt zu mir waren. Solange ich keine Kinder hatte, war ich auch privat sehr verschlossen. Als meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich verstanden, was es bedeutet, Vater zu sein, und was wichtig ist im Leben. Am wichtigsten ist die Familie", sagte der 32-Jährige.