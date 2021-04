Trotz bitterer Pleite: Rose will mit Gladbach um Europa League kämpfen

Der scheidende Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach will trotz der Pleite in Hoffenheim weiter um den Einzug in die Europa League kämpfen.

Der scheidende Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will trotz der bitteren Pleite bei der TSG Hoffenheim weiter um den Einzug in die Europa League kämpfen. "Wir sollten tunlichst an unserer Leistung arbeiten, damit wir die Chance am Leben erhalten", sagte der Coach: "Diesmal haben wir verdientermaßen keinen Boden gut gemacht."