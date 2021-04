Nationalmannschaft: Oliver Bierhoff hat Bayern-Trainer Flick nicht kontaktiert

Nachdem Hansi Flick kundgetan hat, dass er den FC Bayern nach dem Ende der Saison verlassen will , gehen viele davon aus, dass es ihn zum DFB ziehen wird.

"Auch in diesem Fall gilt: Solange ein Trainer in einem laufenden Vertragsverhältnis ist - und das ist nach meinem Verständnis bei Hansi Flick und dem FC Bayern nach wie vor der Fall -, sprechen wir ihn nicht aktiv an", sagte Bierhoff dem kicker.