Super League: Real-Präsident Florentino Perez attackiert UEFA-Boss Ceferin

In einem nachgeholten Interview mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser erklärte der Präsident von Real Madrid, dass die Super League nicht gescheitert sei. "Sie existiert weiter, aber das Projekt ist im Stand-by", sagte der 74 Jahre alte Bauunternehmer.

Pérez: "Niemand hat die Strafe gezahlt"

In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass die Einheit der zwölf Klubs nicht so groß war, wie es am Anfang kommuniziert wurde.