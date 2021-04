Ringer-EM: Rotter-Focken noch mit Chance auf Bronze

Die WM-Dritte Aline Rotter-Focken darf bei den Europameisterschaften der Ringer in Warschau noch auf Bronze hoffen. Nach ihrem knappen Aus im Viertelfinale gegen die Russin Natalija Worobewa kämpft die bereits für Olympia in Tokio qualifizierte frühere Weltmeisterin (76 kg) am Donnerstag in der Hoffnungsrunde gegen Kamile Gaucaite (Litauen).