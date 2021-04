Glück und ein Geschenk: BVB siegt für Champions-League-Hoffnung

Borussia Dortmund hat Union Berlin niedergerungen und geht mit Rückenwind in das wegweisende Champions-League-Duell beim VfL Wolfsburg.

Viel Glück, ein Geschenk und neue Hoffnung: Borussia Dortmund hat Union Berlin niedergerungen und geht mit Rückenwind in das wegweisende Champions-League-Duell beim VfL Wolfsburg. Das 2:0 (1:0) nach einer Elfmeter-Fehlentscheidung lässt dem BVB eine realistische Chance, die fünf Zähler Rückstand am Samstag entscheidend zu verkürzen - und danach noch vorbeizuziehen. Vier Punkte sind es auf Eintracht Frankfurt.

Marco Reus (27.) legte im Nachschuss nach einem Elfmeter, den er selbst sehr fragwürdig herausgeholt hatte, den Grundstein zum dritten Sieg in Serie. Raphael Guerreiro (88.) sorgte für die Entscheidung. Union muss sich auch wegen eines Latten- und eines Pfostentreffers hingegen mit dem Gedanken anfreunden, am Ende einer sehr starken Saison leer auszugehen.

Der BVB hat Vollgas bis zur letzten Saisonminute zu seiner Maxime erhoben - aber es dauerte nur zwölf Sekunden, bis er selbst die erste extrem brenzlige Situation auslöste. Emre Can verlor den Ball am eigenen Strafraum, und Marcus Ingvartsen schlenzte an die Unterkante der Querlatte. Von dort sprang der Ball klar vor die Linie. Reus hätte auf der anderen Seite das 1:0 erzielen müssen (10.).