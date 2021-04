Bundesliga: BVB im Topspiel gegen Wolfsburg ohne Mats Hummels (Gelb-Sperre)

Mats Hummels kassiert beim Sieg gegen Union eine folgenschwere gelbe Karte. Damit fehlt der BVB-Star im wichtigen Champions-League-Endspiel in Wolfsburg.

In der 72. Minute verschätzte sich Hummels bei einer Grätsche im Mittelfeld und kassierte dafür die die fünfte Verwarnung der Saison. Somit fehlt der Abwehrchef dem BVB am Wochenende in Wolfsburg.