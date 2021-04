3. Liga: Hansa Rostock und Ingolstadt patzen - Magdeburg siegt

Der Traditionsklub kam am 33. Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, der Ausgleich durch Florian Carsten fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit - obwohl Hansa die letzten Augenblicke der Partie in Überzahl absolviert hatte. Wiesbadens Phillip Tietz sah wegen groben Foulspiels Rot (90.+5). Bentley Baxter Bahn (51.) hatte per Handelfmeter für Rostock getroffen.