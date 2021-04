Vier EM-Finalplätze für deutsche Kunstturnerinnen

Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei den Europameisterschaften in Basel vier Finalplätze erkämpft. Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart steht in den Endkämpfen am Stufenbarren und im Mehrkampf, für den Mehrkampf und auch für die Entscheidung am Boden qualifizierte sich ihre Vereinskollegin Kim Bui.