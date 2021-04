Osnabrück weiter akut gefährdet: Remis in Paderborn

Mit 0:8 Toren aus den vergangenen drei Spielen war Osnabrück in die Begegnung gegangen, dann traf Santos fast aus dem Nichts per Abstauber. Der Treffer gab allerdings keine Sicherheit, es blieb ein einseitiges Spiel zugunsten der Paderborner. Eine der Chancen nutzte Srbeny per Kopf. Erst nach der Pause nahm der VfL aktiver am Spiel teil, kam zu Möglichkeiten und war dem Sieg am Ende ganz nah.