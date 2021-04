Hannover beendet Talfahrt gegen Regensburg

Hannover ging aufgrund der Überlegenheit in der Anfangsphase verdient in Führung. Regensburg kam erst nach knapp 20 Minuten in der Partie an und hatte durch Haralambos Makridis' Schuss in der 27. Minute die erste Chance. Knapp zehn Minuten später scheiterte Benedikt Gimber mit einem Kopfball an 96-Keeper Michael Esser.