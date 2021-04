Bochum weiter auf Aufstiegskurs - Torhüter Riemann verletzt

Der VfL Bochum ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren einen weiteren großen Schritt nähergekommen.

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der VfL Bochum ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren einen weiteren großen Schritt nähergekommen. Der Tabellenführer setzte sich beim 1. FC Heidenheim mit 2:0 (1:0) durch und baute seinen Vorsprung vier Runden vor Schluss wieder auf sechs Punkte aus.

Verfolger SpVgg Greuther Fürth hatte am Dienstag ein 3:0 gegen Eintracht Braunschweig vorgelegt. Der Tabellendritte Hamburger SV, der zehn Zähler zurückliegt, trifft am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) auf den Karlsruher SC. Beide Konkurrenten haben jeweils ein Nachholspiel in der Hinterhand.