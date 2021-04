Zittersieg in Potsdam: Bayern-Frauen wieder in der Spur

Lea Schüller brachte Bayern München in Führung © FIRO/FIRO/SID

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat im Meisterrennen trotz erneuter Wackler wieder in die Spur gefunden. Vier Tage nach der ersten Liga-Niederlage der Saison gegen die TSG Hoffenheim (2:3) gewann der Spitzenreiter bei Turbine Potsdam 3:2 (2:1) und baute in der Tabelle seinen Vorsprung auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg auf fünf Punkte aus. Die Wölfinnen können am Sonntag beim MSV Duisburg nachziehen.