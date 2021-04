Wanda Icardi & Pilar Rubio: Lockt PSG-Spielerfrau Real-Madrid-Star Sergio Ramos?

Es gibt ja manchmal so versteckte Hinweise von Frau zu Frau, nicht immer so unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen für jeder mann . ( BOULEVARD-NEWS: Alles zur SPORT1-VIP-Loge )

Jedenfalls wird in den spanischen Medien wie der AS oder bei Mundo Deportivo durchaus interessiert darüber berichtet, ob die stets medienwirksam in Erscheinung tretende Ehefrau von Paris-Saint-Germain-Star Mauro Icardi mit ihrer Reaktion via Social Media auf einen Post von Rubio - auch bekannt als Gattin von Real Madrids Klub-Ikone Sergio Ramos - mehr andeuten möchte.