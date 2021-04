HBL-Spielplan erneut durchkreuzt: Quarantäne für den Bergischen HC

HBL: Der Bergische HC muss in Quarantäne © Imago

Der Bergische HC muss sich nach einem positiven Befund erneut in eine 14-tägige Quarantäne bis einschließlich dem 2. Mai begeben.

Nächster Coronafall in der HBL, nächste Isolation für ein gesamtes Team: Der Bergische HC muss sich nach einem positiven Befund erneut in eine 14-tägige Quarantäne bis einschließlich dem 2. Mai begeben. Das gab der Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt. Das für kommenden Sonntag geplante Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig wurde abgesetzt.