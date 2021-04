Ziel Bundesliga: HSV verstärkt Engagement im Frauenfußball

Neun Jahre nach dem freiwilligen Rückzug aus der Erstklassigkeit will der Hamburger SV sein Frauenfußball-Engagement wieder stärken und peilt die Bundesliga-Rückkehr an. Der im HSV e.V. angesiedelte Frauenfußball soll künftig stark von den Strukturen der HSV Fußball AG profitieren, das teilte der Klub am Mittwoch mit. "Wir wollen den Frauen- und Juniorinnenfußball im HSV gemeinsam professionalisieren", sagt Vorstand Jonas Boldt.

Aktuell spielen die HSV-Frauen in der drittklassigen Regionalliga Nord, in der offiziell abgebrochenen regulären Spielzeit rangierten sie am Ende auf Rang zwei. Ob die anschließende Meisterrunde noch sportlich ausgetragen werden kann, ist derzeit offen. Der Abbruch sei "äußerst bedauerlich", sagte Hrubesch: "Wir haben dennoch Ambitionen, in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga zu spielen."