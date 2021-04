Bundesliga: 1. FC Köln trauert um Geißbock Hennes VIII.

Ujah packte Hennes an den Hörnern

"Hennes VIII. war ein in vielerlei Hinsicht besonderer Geißbock. Er wurde 2008 von den FC-Mitgliedern über eine Online-Abstimmung ins Amt gewählt und hat in elf Jahren Amtszeit einige Höhen und Tiefen mitgemacht. Auch, dass er beim Torjubel von Anthony Ujah an den Hörnern gepackt wurde, hat er robust weggesteckt. Um eine Leidenszeit zu vermeiden, war das Einschläfern nun leider unumgänglich. Wir werden Hennes VIII. ehrenvoll in Erinnerung behalten", sagte Kölns Vizepräsident Eckhard Sauren.