Maik Franz: Podcast über Ängste, Mobbing und Hass im Fußball

"Ich wurde von den Medien zum meist gehassten Spieler der Liga erklärt", sagte Franz zu SPORT1 und äußerte sich mit Blick auf die Vorkommnisse auf Schalke nach der Ankunft der Mannschaft am Mittwoch in der Früh nachdenklich: "Was in solchen Fällen auf dich und dein privates Umfeld einprasselt - wie jetzt zum Beispiel auf Schalke - ist für Außenstehende kaum vorstellbar. Die Attacken gegen die Schalke-Spieler und Trainer Grammozis machen mich sprachlos."