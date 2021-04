2. Bundesliga: Heidenheim - Bochum 0:2, Düsseldorf - St. Pauli 2:0, Hannover - Regensburg 3:1, Paderborn - Osnabrück 2:2

Der VfL Bochum ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren einen großen Schritt nähergekommen, auch Fortuna Düsseldorf darf weiter vom Oberhaus träumen.

Im Abstiegskampf wartet der VfL Osnabrück hingegen auf den Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Markus Feldhoff kam am Mittwoch nach zuletzt drei Niederlagen zwar zu einem 2:2 (1:1) beim SC Paderborn, hängt damit aber weiter auf Relegationsplatz 16 fest. ( Paderborn - Osnabrück im Ticker zum Nachlesen )

Bochum steht dicht vor dem Aufstieg

Robert Tesche (33.), der beim spektakulären 4:3 gegen Hannover 96 am Sonntag die Westfalen zum Sieg geköpft hatte, brachte Bochum in Führung. Herbert Bockhorn (82.) erhöhte in der Schlussphase.