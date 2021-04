Bundesliga: BVB - Union Berlin 2:0, Reus trifft nach fragwürdigem Elfmeter

Das Team von Trainer Edin Terzic besiegte Union Berlin mit 2:0 und wahrte damit die Chance auf die Königsklasse. Kapitän Marco Reus erzielte in der 35. Minute die Führung. Vorausgegangen war allerdings ein fragwürdiger Elfmeter, den Reus selbst herausgeholt hatte. Raphael Guerreiro machte in der 88. Minute den Deckel drauf. Union zeigte eine couragierte Leistung, hatte aber Pech. Die Berliner trafen zweimal Aluminium. ( Service: Ergebnisse und Spielplan )

Da Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg ihre Spiele ebenfalls gewannen hat Dortmund trotz des dritten Sieges in Folge weiter vier Punkte Rückstand auf einen CL-Qualifikationsplatz. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

"Es war eigentlich ein gutes Auswärtsspiel, Dortmund hat uns aber eiskalt bestraft", erklärte Union-Torwart Luthe nach der Partie bei Sky . Marwin Hitz, sein Konkurrent auf der BVB-Seite erklärte: "Wir wussten, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Wir haben sehr viele gute Möglichkeiten herausgespielt, diese aber nicht genutzt. Bis auf die ersten Sekunden war es allerdings ein verdienter Sieg." In Richtung VfL Wolfsburg, am Wochenende BVB-Gegner, erklärte er: "Das wird ein wichtiges Spiel."

Wirbel um Reus-Elfmeter

Das erste Ausrufezeichen setzte Union - nach 12 Sekunden! Emre Can verlor den Ball am eigenen Strafraum, und Marcus Ingvartsen schlenzte an die Unterkante der Querlatte.