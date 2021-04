Fußball-Frauen bei Olympia: Deutschland-Bezwinger Schweden gegen die USA

Schwedens Fußballerinnen treffen in den Gruppenspielen in Tokio auf Rekordgewinner und Weltmeister USA sowie Australien und Neuseeland.

Schwedens Fußballerinnen, die durch ihren 2:1-Viertelfinalsieg bei der WM 2019 das Olympia-Aus der deutschen Frauen besiegelt hatten, treffen in den Gruppenspielen in Tokio auf Rekordgewinner und Weltmeister USA um Superstar Megan Rapinoe sowie Australien und Neuseeland. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch am FIFA-Sitz in Zürich.