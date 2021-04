Berühmt durch WoW & Overwatch: Jeff Kaplan verlässt Blizzard

Der durch seine Arbeit an World of Warcraft und insbesondere Overwatch bekannte Spieleentwickler Jeff Kaplan hat nach mehr als zwei Jahrzehnten Blizzard verlassen. © Activision Blizzard

Mit Jeff Kaplan verliert Blizzard den nächsten legendären Entwickler. Berühmt wurde dieser in seiner Zeit bei World of Warcraft und als Game Director von Overwatch.

Nach knapp 20 Jahren verabschiedet sich der Starentwickler, von seinem bisherigen Arbeitgeber. Kaplan war zuletzt federführend an der Arbeit um den eSports Shooter Overwatch tätig gewesen. In seine Fußstapfen tritt Aaron Keller, welcher ebenfalls seit Tag 1 im Overwatch Team sitzt. Der Publisher verkündete die Botschaft in einem Blogpost wie folgt: